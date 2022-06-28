Порожні пляжі, непрацюючі ринки та блок-пости окупантів: як проходить "сезон" у захопленому курорті під Херсоном

У селі мешкає до 1500 людей і курортний сезон був основним доходом більшості

На півдні України на березі Чорного моря розкинулося село Залізний Порт. Курортне місце Херсонщини, знайоме багатьом українцям, не пустує і в окупацію, щоправда, виїхати сюди можуть дуже мало людей. Ті, кому це вдалося, розповідають про безлюдні пляжі і інфраструктуру, що ледве працює.

Жителька Херсона Богдана – одна з тих, хто відвідав Залізний Порт у червні. Дівчина розповідає, що щоб дістатися Херсона до села, потрібно пройти не менше 4 блокпостів (відстань не дотягує до 100 км — ред). Це за умови доїзду автобусом. У чоловіків перевіряють документи, телефони.

Залізний Порт на карті

Номер у пансіонаті на 2 лінії від моря з усіма вигодами коштував 100 грн з особи. На першій — відкрито лише 2-3 пансіонати та кілька кафе. Нагадаємо, Залізний Порт ніколи не відрізнявся низькими цінами і середній цінник на проживання з особи в окремих номерах із вигодами та холодильником був близько 500 грн. Дівчина зраділа тому, що на пляжах майже не було людей.

На пляжі та в пансіонаті напливу народу не спостерігається

У селі не працює ринок, у магазинах продукти продають дорожче, ніж навіть у Херсоні. Місцеві рано-вранці торгують продуктами — сиром, овочами, яйцями, фруктами.

Безлюдність пляжів підтверджують інші фото з геолокації. Там, де наприкінці червня 2021 року грали діти та відпочивали українці — чайки та баклани.

Порожні пляжі поросли травою

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Раніше "Телеграф" писав, що схожа ситуація склалася в курортній Кирилівці — крім порожніх пляжів, колаборанти обклали підприємців "даниною" за роботу. У Бердянську, куди приїжджали тисячі туристів, також порожньо, попри сонячну погоду, навіть не всі місцеві жителі наважуються піти до моря.