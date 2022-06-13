Порожньо і сумно: як виглядає окупована Кирилівка у розпал сезону

Курортному селищу завдали серйозної шкоди

Маленьке селище Кирилівка Запорізької області десятиліттями було відоме як азовський курорт, проте після окупації російськими військовими там все різко змінилося.

Влітку 2022 року про наплив відпочиваючих не йдеться, у зв’язку з чим пляжі порожні, а заклади закриті. Фото з місця подій показав місцевий блогер Павло Семенелло.

У Кирилівці жило всього близько трьох тисяч людей, але практично все селище жило за рахунок туристів, — там повно різномастних баз відпочинку на будь-який смак та гаманець, а також розважальних закладів для відпочиваючих.

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Кирилівка Запорізької області на карті

Проте у 2022 році люди не їдуть відпочивати на окуповану територію, і, більше того, гауляйтер Кирилівки Катерина Уманець вимагає "данини". Ринкові торговці тепер мають платити окупантам по 59 гривень на день, а підприємці — тисячу гривень на місяць. Жителі від таких умов не у захваті, через що у селищі повсюдно можна зустріти закриті кіоски та заклади.

Весь бізнес у Кирилівці тримався на туристах

Нема кому відпочивати, — ось все і закрилося

На пляжі, як раніше, вже не зустрінеш торговців пахловою та кукурудзою, як і тварин, з якими можна сфотографуватися.

Відпочиваючих легко можна перерахувати на пальцях.

Погода вже дозволяє відпочивати, але нема кому

Важко і уявити, коли на цих пляжах знову будуть юрби відпочиваючих

Для порівняння, фото курортного сезону в Кирилівці від 2018 року.

І тоді підприємці ще скаржилися, що сезон "не вдався"

Як повідомляв "Телеграф", у Бердянську всі курортні заклади у людей просто відбирають.