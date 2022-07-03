Ночь в Белгороде была беспокойной: звучали взрывы, а после начались пожары (фото, видео)

Сообщается о не совсем удачной работе российских средств ПВО

В российском Белгороде, под которым недавно разбился боевой штурмовик оккупантов, в ночь со 2 на 3 июля было весьма шумно и беспокойно. Местные жители сообщают о различных "хлопках", после которые в отдельных районах города начались пожары.

Информацию передают новостной Telegram-канал "Белгород №1", а также представители местной власти. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, предварительно инцидент произошел из-за сбития неизвестно летающего объекта средствами противовоздушной обороны города.

О первых взрывах стало известно после трех часов ночи (по киевскому времени). Жители сообщали, что "хлопки" прозвучали вблизи местного аэропорта. Позже было уточнено, что пожар начался в одном из частных домов по улице Маяковского.

Предположительно, момент сбития объекта в небе

Очень много строений пострадали от взрывной волны — частичные разрушения получили 11 многоэтажек. Также пять из 39 частных домов якобы разрушены полностью. При этом в сети публикуются видео с последствиями взрывов только из одного из них.

Говорят, что так выглядит наиболее пострадавший дом в частном секторе

Во многих многоэтажках повылетали окна

Стоит отметить, что сам губернатор области сообщал предварительную информацию о работе средств ПВО, а не прямом попадании любого снаряда. Выходит, что россияне настолько неудачно отработали по воздушной цели, что нанесли непоправимый ущерб местной инфраструктуре.

Так дым изначально поднимался над Белгородом

Поступает информация и о жертвах. По заявлениям все того же Вячеслава Гладкова, трое жителей Белгорода считаются погибшими, еще четверо имеют статус пострадавших. Двоих людей пришлось госпитализировать — мужчину и 10-летнего ребенка. Первый находится в весьма тяжелом состоянии.

Также пожары фиксировались и в других районах Белгорода, однако их причина не уточнялась.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что последние серьезные взрывы жители Белгородщины слышали еще в начале июня. Тогда всю вину сбросили на "человеческий фактор", из-за которого якобы произошел пожар.