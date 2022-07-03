Минус одна база оккупантов: мэр Мелитополя прокомментировал ночные взрывы (видео)

С трех часов ночи в городе прогремело не менее 30 взрывов

Обстрел российских позиций в оккупированном Мелитополе, что произошел в ночь со 2 на 3 июля, принес отличные результаты для украинских защитников. По информации мэра города Ивана Федорова, ВСУ прицельными атаками смогли уничтожить одну из четырех баз противника, которые были развернуты после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Как рассказал чиновник в личном Telegram-канале, за несколько часов украинская сторона выпустила строго по военной базе около тридцати снарядов. Как известно, под огонь попали позиции россиян, расположенные на территории аэродрома "Мелитополь".

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что велся обстрел мирных районов и пострадало мирное население, уничтожена городская инфраструктура. Такого не было!" — утверждает Федоров, призывая как мелитопольцев, так и других украинцев не верить "вбросам" российской пропаганды.

Также, по его словам, сейчас захватчики делают все возможное, чтобы спасти хотя бы часть техники, что располагалась на аэродроме. Однако Федоров подчеркивает — абсолютно ничего не уцелело.

Добавим, что в распоряжение "Телеграфа" попало эксклюзивное видео, на котором хорошо слышно вторую часть канонады, которая символизировала уничтожение российских оккупантов в Мелитополе.

Напомним, что прошедшая ночь была весьма непростой для россиян. Кроме проблем на временно захваченных территориях, неспокойно было и в самой рф. Так, на территории Белгорода было зафиксировано несколько пожаров, а в Курске слышали "хлопки".