Россиян разбудили "хлопки" в Курске: что известно (видео)

Курчанам ночью было неспокойно

Кроме взрывов в Белгороде о "хлопках" сообщали и в Курске. Около 3 часов ночи местные жители увидели вспышки в небе, якобы сработали силы ПВО.

Глава региона Роман Старовойт подтверждает работу ПВО и заявляет, что это якобы украинские беспилотники "Стриж" в количестве 2 штук были сбиты.

Согласно видео и фото в соцсетях — в небе действительно происходило что-то странное. Напомним — Курская область прилегает к границе Украины со стороны Сумщины. Там располагается военный контингент российской армии.

Курск и Белгород на карте

В районе населенного пункта Олешня Курской области несколько дней назад были развернуты комплексы радиоэлектронной борьбы. О каких либо разрушениях вследствие вспышек в небе или нахождение фрагментов чего-либо не сообщается.

В приграничных с Украиной регионах в россии введен повышенный уровень террористической опасности, Украину регулярно обвиняют в обстрелах. При этом россия постоянно поливает огнем Сумскую область — использует не только минометы, но и ракеты, запущенные с воздуха.

Ранее "Телеграф" писал о продвижении оккупантов на Луганщине, они вошли в Лисичанск. Согласно картам боевых действий и мнению Института изучения войны, область может быть захвачена за дни.