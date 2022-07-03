россия может захватить Луганщину в ближайшие дни: свежие карты боев в Украине

Оккупанты активизировались на еще одном направлении

Одна из центральных тем в оценке военной кампании аналитиками Института изучения войны стала ситуация в Лисичанске. Специалисты считают, что украинские войска могли отойти из города. Украинский Генштаб об этом не сообщал, но российские оккупанты сняли ряд видео, которые геолоцируются в Лисичанске. Это предполагает, что оккупанты вошли в город и продвинулись в нем.

Как отмечают исследователи, Луганщина может быть захвачена в ближайшие дни. Наступательные операции ведутся к юго-западу от Лисичанска. Следующий удар врага может быть направлен на Северск, Славянск и Бахмут.

Тем временем оккупанты пытаются продвинуться к Славянску, провели атаки юго-западнее Донецкой области. Исследователи также отмечают, что в Харьковской области есть угроза от украинских военных для российских линий снабжения, а на юге — враг должен вести оборону.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг вошел в Лисичанск. Точно узнать, какова ситуация в городе невозможно, оккупанты заявляют о полном захвате, но украинские военные никак не комментировали это в последние часы. Юго-западнее от Лисичанска атака продолжается, вероятная цель — выйти к административным границам Луганской области и атаковать в сторону Северска. Оккупанты уже в 13 км от города. Это также означает, что трасса на Бахмут из Лисичанска заблокировано.

Севернее Славянска оккупанты снова атаковали Богородичное, но безуспешно. Украинские силы обороны продолжают контратаки к юго-западу от Изюма. Враг тем временем активизировался на Донеччине, предпринял ряд безуспешных атак и обстреливал Авдеевку.

Карта боев в Луганской области

Ситуация в Лисичанске

Харьков

Оккупантам будет "горячо" — новые поставки артиллерии большой дальности HIMARS планируют использовать для разрушения линий снабжения россиян в Волчанске, Купянске, Изюме. Они находятся в 15-20 км вглубь захваченной территории. Атаки россии ранее не позволяли обстреливать с закрытых позиций. Они продолжают атаковать, в частности, удалось отбить атаку на Дементеевку.

Карта боев на Харьковщине

Юг Украины

Украинское контрнаступление могло прогнать оккупантов из Ивановки Херсонской области (на северо-западе региона). В Запорожской области оккупанты готовятся к круговой обороне, а украинские партизаны продолжают наносить точечные удары.

Бои на юге

Ранее "Телеграф" писал, что россия не прекращает ракетный обстрел Украины — Харьков сотрясла серия взрывов в предрассветные часы. Ракеты выпускались из белгорода, в котором тоже было неспокойно — раздались взрывы и начался пожар.