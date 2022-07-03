Харьков сотрясла серия мощных взрывов: подробности (видео)

Россияне вновь рано утром обстреляли Харьков

Российские войска, в последние время нарастившие количество ракетных ударов по Украине, нанесли рано утром в воскресенье, 3 июля, серию ударов по Харькову.

Как сообщают в соцсетях местные жители и телеграм-каналы, первые взрывы раздались в 4:04 утра сразу же после объявления воздушной тревоги в городе.

Сначала по городу прилетело 4 ракеты.

"По городу было запущено на данный момент (на 4:06 — ред.) 4 ракеты. Очень громко было слышно во многих районах. Не как обычно. Что-то серьезно прилетело", — пишет телеграм-канал "Типичный Харьков".

Спустя несколько минут раздался еще один взрыв.

Вместе с тем, телеграм-канал "Харьков Life" со ссылкой на очевидцев сообщает, что "уже третий прилёт в одно и то же место".

Стоит отметить, что накануне россияне также совершили обстрел Харькова в районе 4 часов утра, хотя до этого активно обстреливали город преимущественно в ночное время — с 23:00 до начала первого ночи.

Как сообщалось, 1 июля россияне нанесли ракетный удар по многоквартирному жилому дому в пгт Сергеевка в Одесской области.

Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте попадания ракеты только днем 2 июля.

В результате удара по жилой 9-этажке погибли 16 человек, десятки получили ранения.

В россии же заявили, что якобы никакого обстрела не было, а фотографии погибших и раненых являются "постановкой".