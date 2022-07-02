Укр

Бои за Лисичанск: в Нацгвардии опровергли громкие заявления россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
105
Бои за Лисичанск: в Нацгвардии опровергли громкие заявления россии Новость обновлена 02 июля 2022, 15:58

Россиянам не удалось окружить город

Оккупационная армия продолжает наступление в районе Лисичанска, бои идут неподалеку от города, однако окружить его им не удалось.

Как рассказал в эфире единого телемарафона украинских новостей представитель Нацгвардии Руслан Музычук, наиболее ожесточенные бои идут на Лисичанском и Бахмутском направлении, а также в Харьковской области.

Что касается Лисичанска, то он остается под контролем украинских защитников, но тяжелые бои идут неподалеку от города.

По его словам также существует серьезная угроза ракетных ударов в южных и северных областях, а также обстрелов пограничных районов Сумской и Черниговской областей.

Стоит напомнить, что 2 июля по российским СМИ разошлось сообщение от главы Чечни рамзана кадырова, который заверял, что российские войска окружили Лисичанск, а позже его помощник и вовсе заявил, что город был полностью захвачен.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны сообщали, что на Лисичанск наступают с юга и юго-запада, пытаясь не только окружить его, но и отрезать пути снабжения украинским Силам обороны. Оккупанты продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и уже закрепились в двух частях завода

Теги:
#Украина #Россия #Лисичанск #Донбасс