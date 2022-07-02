Бої за Лисичанськ: у Нацгвардії спростували гучні заяви росії
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Росіянам не вдалося оточити місто
Окупаційна армія продовжує наступ у районі Лисичанська, бої йдуть неподалік міста, проте оточити його їм не вдалося.
Як розповів в ефірі єдиного телемарафону українських новин представник Нацгвардії Руслан Музичук, найзапекліші бої йдуть на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.
Щодо Лисичанська, то він залишається під контролем українських захисників, але важкі бої йдуть неподалік міста.
За його словами, також існує серйозна загроза ракетних ударів у південних та північних областях, а також обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей.
Варто нагадати, що 2 липня по російських ЗМІ розійшлося повідомлення від голови Чечні рамзана кадирова, який запевняв, що російські війська оточили Лисичанськ, а пізніше його помічник і зовсім заявив, що місто було повністю захоплене.
Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що на Лисичанськ наступають з півдня та південного заходу, намагаючись не лише оточити його, а й відрізати шляхи постачання українським Силам оборони. Окупанти продовжують штурмувати Лисичанський НПЗ і вже закріпилися у двох частинах заводу