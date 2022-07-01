Росіяни мають успіхи під Лисичанськом, але зазнають поразки на півдні: свіжі карти боїв

Донбас залишається найскладнішою ділянкою, де ведуться активні бойові дії

Україна розпочинає липень із хорошими та поганими новинами з фронту. Звільнення острова Зміїний від російських окупантів напередодні стало духопідйомним фактом для більшості українців, проте росіяни продовжують тиснути на інші напрямки. Так, серед іншого ведуться активні битви за Лисичанськ, загарбники намагаються наступати під Бахмутом та Слов’янськом. Одночасно з цим продовжуються ракетні удари по південних областях.

Більше деталей та детальні свіжі карти боїв в Україні опублікували аналітики американського Інституту вивчення війни. Експерти вивчили безліч джерел, щоб створити найбільш актуальну картину того, що відбувається на фронті.

Найбільша активність виявляється окупантами на сході України – під ударом Луганщина та Донеччина. Також не залишають "без уваги" російські солдати та північну частину Харківської області, намагаючись відновити контроль над частиною раніше окупованих населених пунктів.

Карта свіжих боїв в Україні 1 липня

Донбас

Як відомо, російським загарбникам вдалося успішно просунутися біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Головна причина атаки на це підприємство — наявні можливості потім проникнути безпосередньо до самого міста, яке контролюється ЗСУ.

Актуальні карти боїв на Луганщині 1 липня

Росіяни стверджують, що з північного заходу на Лисичанськ рухаються підрозділи "кадировців", яким, до того ж, вдалося вдало форсувати річку Сіверський Донець.

Також ведуться серйозні бої поруч із Бахмутом, де противник має перевагу у силі та техніці. Проте українські захисники тримають оборону, що не дозволяє загарбникам просунутися далі. Так, поразки ворожа армія зазнала, спробувавши встановити контроль над населеними пунктами Клинове та Новолуганське. Також відбиті атаки у напрямках Миколаївка-Спірне і Володимирівка-Покровське.

Актуальні карти боїв у районі Сєвєродонецька 1 липня

Залишається під ударом і Слов’янськ, який є ще однією "фортецею", яка так і не підкорилася росіянам. Росіяни намагаються атакувати з південного сходу, для чого їм потрібно обходити водосховища, яких багато у цьому районі. Велися бої у Краснопіллі та Богородичному. Також було завдано авіаудару по інфраструктурі самого Слов’янська.

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Харківщина

Актуальна карта боїв за Харків 1 липня

Деякі битви продовжуються у безпосередній близькості до обласного центру — близько 20 кілометрів до Харкова. Йдеться про бої за Дементіївку, які є дуже запеклими, адже жодна зі сторін не хоче поступатися.

Також повідомляється про низку зіткнень на лінії населених пунктів Уди, Продянка, Цупівка та Великі Проходи.

Південь

Актуальна карта боїв за Херсон 1 липня

Головна мета російських окупантів на південному напрямі – тримати оборону. Після вимушеного відступу в Чорному морі від Зміїного острова росіянам потрібно спробувати втримати особу хоча б на суші. Тому активізувалися обстріли підконтрольної частини Запорізької області, росіяни продовжують бити авіаснарядами по Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Водночас триває пропагандистська робота на тимчасово окупованих територіях, щоб посіяти якнайбільше неправди та паніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, ймовірно, на помсту за втечу зі Зміїного російські окупанти в ніч на 1 липня здійснили ракетну атаку на Одеську область. В її результаті постраждав багатоповерховий будинок, відомо щонайменше про 10 загиблих.