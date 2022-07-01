Ракетна атака по Одещині: перші фото та відео

Остаточна кількість жертв та постраждалих поки невідома

У ніч на п’ятницю, 1 липня, російська військова авіація здійснила ракетний обстріл Одеської області, внаслідок чого одна ракета потрапила до 9-поверхового житлового будинку, друга – у базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

За даними спікера Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, внаслідок влучення в багатоповерхівку повністю зруйновано один під’їзд на 9 поверхів.

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали публікують перші кадри з місця НП.

Фото з місця НП в Одеській області

Фото з місця НП в Одеській області

Відео з місця НП в Одеській області

Також повідомляється, що у всіх прилеглих будинках у радіусі до двох кілометрів від місця влучення ракети вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах.

Момент прильоту

Також місцеві канали публікую відео, ймовірно, з місця прильоту по базі відпочинку на Одещині.

Наслідки влучення ракети

Як повідомлялося, напередодні росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Миколаєві, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули шестеро людей і ще шість мирних жителів постраждали.