Ракетна атака по Одещині: перші фото та відео
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Остаточна кількість жертв та постраждалих поки невідома
У ніч на п’ятницю, 1 липня, російська військова авіація здійснила ракетний обстріл Одеської області, внаслідок чого одна ракета потрапила до 9-поверхового житлового будинку, друга – у базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
За даними спікера Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, внаслідок влучення в багатоповерхівку повністю зруйновано один під’їзд на 9 поверхів.
Місцеві ЗМІ та телеграм-канали публікують перші кадри з місця НП.
Також повідомляється, що у всіх прилеглих будинках у радіусі до двох кілометрів від місця влучення ракети вибуховою хвилею повибивало шибки у вікнах.
Також місцеві канали публікую відео, ймовірно, з місця прильоту по базі відпочинку на Одещині.
Як повідомлялося, напередодні росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Миколаєві, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули шестеро людей і ще шість мирних жителів постраждали.