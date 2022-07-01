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Росіяни поцілили ракетою у 9-поверховий житловий будинок на Оденщині, багато загиблих і поранених: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Російська крилата ракета Новина оновлена 01 липня 2022, 02:53
Російська крилата ракета

росія здійснила ракетний удар по Одещині

Не встигла Україна оговтатись від смертоносного ракетного обстрілу росіянами Миколаєва, як оккупанти знову вдарили ракетами по півдню України, під час чого одна з них влучила у 9-поверховий житловий будинок в Одеській області.

Про влучання ворожої ракети в ніч на п'ятницю, 1 липня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі", — написав він.

Згодом він опублікував дані оперативного командування "Південь", згідно з якими по Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

"Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів", — написав він.

Речник Одеської ВА повідомив, що за останніми даними "кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей".

Крім того, надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

Також триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

"На базі відпочинку загоряння не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється", — додав Братчук.

Він не повідомив, куди саме ударили росіяни. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що приліт був у курортне селище Сергіївка.

Як повідомлялося, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Одна з ракет влучила у торгово-розважальний центр "Амстор" у місті Кременчук.

Теги:
#Одеса #Жертви #Війна #Руйнування #Ракетна атака #Сергіївка