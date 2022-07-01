Росіяни поцілили ракетою у 9-поверховий житловий будинок на Оденщині, багато загиблих і поранених: подробиці

росія здійснила ракетний удар по Одещині

Не встигла Україна оговтатись від смертоносного ракетного обстрілу росіянами Миколаєва, як оккупанти знову вдарили ракетами по півдню України, під час чого одна з них влучила у 9-поверховий житловий будинок в Одеській області.

Про влучання ворожої ракети в ніч на п'ятницю, 1 липня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі", — написав він.

Згодом він опублікував дані оперативного командування "Південь", згідно з якими по Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

"Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів", — написав він.

Речник Одеської ВА повідомив, що за останніми даними "кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей".

Крім того, надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини.

Також триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

"На базі відпочинку загоряння не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється", — додав Братчук.

Він не повідомив, куди саме ударили росіяни. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що приліт був у курортне селище Сергіївка.

Як повідомлялося, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Одна з ракет влучила у торгово-розважальний центр "Амстор" у місті Кременчук.