Оккупанты приблизились к Лисичанску и бьют ракетами по югу Украины: свежие карты боев

Враг нацелился на линии снабжения украинских сил

Идея окружить Лисичанск не оставляет российских военачальников — наступательные действия идут с юга и юго-запада города. Обстрелы городов не прекращаются как на востоке Украины, так и на юге страны — последний удар по Одесской области унес более 20 жизней.

Аналитики Института изучения войны подготовили сводку с картами по событиям на фронте на утро 2 июля. Они сообщают, что для окружения Лисичанска враг прорывается к трассе между этим городом и Бахмутом, но считают, что оккупанты ее не достигли. При этом они наносят удары по украинским позиция вдоль дороги, чтобы сделать ее использование невозможным.

На направлении на Славянск от Изюма враг перегруппировывается и пытается улучшить тактические позиции.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Лисичанске: на город наступают с юга и юго-запада, пытаясь не только окружить его, но и отрезать пути снабжения украинским Силам обороны. Оккупанты продолжают штурмовать стратегическое предприятие — Лисичанский НПЗ, закрепились в двух частях завода. Идут бои на желатиновом предприятии. Форсирование Северского Донца в районе Кременной, о котором заявляли российские источники, исследователи подтвердить не могут, но отмечают, что украинские защитники могут еще оборонять западный берег.

Карта боев в окрестностях Лисичанска

Трасса Бахмут-Лисичанск под огнем, но Украина сохранила над ней контроль. Бои идут в районе Покровского. Наступлений севернее Славянска не было, оккупанты обстреливали, перегруппировывались, активизировались в районе Лимана. Под обстрелом оказался Северск, откуда украинские линии снабжения ведут в Лисичанск.

Карта боев на Луганщине и юге Харьковской области

Украинские военные продолжают наносить удары по складам, базам техобслуживания и транспорту россиян севернее Изюма.

Харьков

Город и северная часть области находятся под постоянным обстрелом россии. Враг нанес авиаудар по Мосьпановому — селу в Чугуевском районе в сторону Изюма в 55 км от Харькова, вероятно, чтобы не допустить контрнаступления.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

россия обстреливает юг Украины ракетами и артиллерией. Под ударом все области, кроме Одесской, масштабный обстрел зафиксирован на Николаевщине — 12 ракет за день. Тем временем оккупанты наращивают военное присутствие в Черном море.

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", россия может прекратить ракетный террор Украины по нескольким причинам, Алексей Арестович предположил ход рассуждений врага.