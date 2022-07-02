Арестович назвал три условия для "паузы" в ракетном терроре Украины

Арестович пояснил мышление российских военных, устраивающих ракетный террор Украины

российская федерация будет продолжать массированные ракетные обстрелы украинских городов, пока в конце концов не поймут, что это неэффективно.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу вечером в эфире "Фейгин Live".

В частности, Арестович назвал три условия для "паузы" в ракетных обстрелах:

первое, пока они не измотают все экипажи, которые запускают ракеты;

второе — не закончится запас ракет, который подвезли на авиабазы;

третье — пока аналитики не скажут российскому руководству, что это неэффективно и что это приводит к ускорению помощи Запада.

"И если ранее Украине отказывались предоставлять ПВО, то в новом пакете помощи США — две системы NASAMS", — напомнил он.

Арестович также примерно обрисовал ход мыслей российских оккупантов, по которому они ведут ракетный террор Украины: "Они сидят в своей Москве и думают: "Надо что-то делать. Что?" Начинаем перебирать варианты, на которые способны ВС рф. Что-то нужно сделать с хохлами. Что? Единственное, что им остается — это бить крылатыми ракетами. Средствами — единственными, по которым они нам превосходят, потому что у нас просто нет их на вооружении. Бить по каким-то там объектам. Вот они бьют. В частности по гражданским для того, чтобы был просто элементарный террор. Почему террор? По принципу "Надо же что-то делать".

Как сообщалось, 1 июля Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 820 миллионов долларов, которая будет включать среди прочего две системы противовоздушной обороны NASAMS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.