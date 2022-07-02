Укр

Арестович назвал три условия для "паузы" в ракетном терроре Украины

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
91
Обломки российских ракет
Обломки российских ракет

Арестович пояснил мышление российских военных, устраивающих ракетный террор Украины

российская федерация будет продолжать массированные ракетные обстрелы украинских городов, пока в конце концов не поймут, что это неэффективно.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу вечером в эфире "Фейгин Live".

В частности, Арестович назвал три условия для "паузы" в ракетных обстрелах:

  • первое, пока они не измотают все экипажи, которые запускают ракеты;
  • второе — не закончится запас ракет, который подвезли на авиабазы;
  • третье — пока аналитики не скажут российскому руководству, что это неэффективно и что это приводит к ускорению помощи Запада.

"И если ранее Украине отказывались предоставлять ПВО, то в новом пакете помощи США — две системы NASAMS", — напомнил он.

Арестович также примерно обрисовал ход мыслей российских оккупантов, по которому они ведут ракетный террор Украины: "Они сидят в своей Москве и думают: "Надо что-то делать. Что?" Начинаем перебирать варианты, на которые способны ВС рф. Что-то нужно сделать с хохлами. Что? Единственное, что им остается — это бить крылатыми ракетами. Средствами — единственными, по которым они нам превосходят, потому что у нас просто нет их на вооружении. Бить по каким-то там объектам. Вот они бьют. В частности по гражданским для того, чтобы был просто элементарный террор. Почему террор? По принципу "Надо же что-то делать".

Как сообщалось, 1 июля Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 820 миллионов долларов, которая будет включать среди прочего две системы противовоздушной обороны NASAMS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #ПВО #Война #Ракеты #Террор #NASAMS