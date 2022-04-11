Паранойя, или страх? Россияне объявляют террористическую угрозу в приграничных с Украиной областях

Россияне боятся "провокаций украинских националистов" на своей территории

Ввиду неудачно складывающейся войны россии против Украины и отступления войск рф за пределы украинских земель по ряду направлений власти приграничных российских регионов, а также оккупационные власти Крыма, ввели высокий уровень "террористической угрозы".

Как передает в понедельник, 11 апреля, "Телеграф", речь идет о Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областях и оккупированном россией Крыме.

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Курская область

Отметим, что в Курской области "жёлтый уровень террористической опасности" был введен еще с понедельника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале объяснил этот шаг "возможными провокациями со стороны украинских националистов".

Он отметил, что это второй уровень по установленной в россии шкале и добавил, что "в связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов".

Курская область рф граничит с Сумской областью Украины:

Курская область рф на карте Граница рф и Украины в пределах Курской области

Отметим, что ранее губернатор Курской области уже даже объявлял о "провокациях националистов".

Еще 9 апреля вечером он рассказал историю о "микро-войне" с Украиной: якобы со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

"Никто не пострадал, разрушений (после минометного обстрела — ред.) нет. Ответным огнём наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена", — написал Старовойт тогда.

Брянская область

Власти Брянской области также ввели с 11 по 25 апреля высокий ("желтый") уровень террористической угрозы, о чем сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом в данном российском регионе ограничились просьбой к жителям избегать мест массового пребывания людей и носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины:

Брянская область рф, карта

Оккупированный Крым

На фоне постепенного вытеснения российских войск на юге Украины ограниченно ввести "желтый" уровень террористической опасности решили и в оккупированной россией Автономной республике Крым.

Глава оккупационных властей региона Сергей Аксенов заявил, что делается это "из-за возможных провокаций со стороны Украины".

"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — говорится в его телеграм-канале.

Отметим, что Крымский полуостров граничит с Херсонской областью Украины, которая после начала широкомасштабного наступления российских войск попала под оккупацию, однако уже неделю как украинских войска постепенно выдавливают россиян с захваченных территорий региона и уже освободили несколько сел.

Карта Перекопского перешейка, соединяющего Крымский полуостров с материком

Воронежская область

В Воронежской области, судя по всему, менее опасаются "провокаций украинских националистов" и решили повысить уровень теругрозы только в непосредственно граничащих с Украиной районах.

Как заявил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, Кантемировский и Россошанский районы региона являются приграничными с Украиной, а из-за проводимой россией войны-"спецоперации", "острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских националистов".

"Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах "желтого" уровня террористической опасности. Это — средний уровень из трех существующих", — написал он.

При этом губернатор успокоил россиян, что "мера эта исключительно профилактическая" и обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и контролируемой.

"Такой режим будет действовать 15 суток с сегодняшнего дня, 11 апреля 2022 года. Он предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет", — добавил Гусев.

Отметим, что Воронежская область граничит с Луганской областью Украины.

Воронежская область рф и граница Украины, карта Карта украинско-российской границы в пределах Воронежской области рф Карта районов Воронежской области рф

Белгородская область

Также с понедельника, 11 апреля, до 25 апреля "жёлтый" уровень террористической опасности введён на территории всей Белгородской области.

При этом губернатор области Вячеслав Гладков, который и сообщил о введении этого уровня, написал, что "бояться не надо", и дал перечень "рекомендаций" для жителей региона:

Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. Обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников и т.д.

"Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", — добавил он.

Отметим, что Белгородская область рф граничит сразу с тремя украинскими областями: Сумской, Харьковской и Луганской:

Белгородская область рф и граница Украины

Как сообщалось, 29 марта под российским Белгородом рванул склад боеприпасов, что буквально вызвало панику среди местных жителей, которые спешно бежали из города, так как думали, что это "украинцы напали".

Уже 1 апреля в том же Белгороде произошел сильный пожар на нефтебазе.

И хотя тогда российские власти заверили местных жителей, что причиной стал "человеческий фактор", а не атака со стороны Украины, многие белгородцы и россияне в целом думают иначе.