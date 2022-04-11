Паранойя, или страх? Россияне объявляют террористическую угрозу в приграничных с Украиной областях
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Россияне боятся "провокаций украинских националистов" на своей территории
Ввиду неудачно складывающейся войны россии против Украины и отступления войск рф за пределы украинских земель по ряду направлений власти приграничных российских регионов, а также оккупационные власти Крыма, ввели высокий уровень "террористической угрозы".
Как передает в понедельник, 11 апреля, "Телеграф", речь идет о Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областях и оккупированном россией Крыме.
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Курская область
Отметим, что в Курской области "жёлтый уровень террористической опасности" был введен еще с понедельника.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале объяснил этот шаг "возможными провокациями со стороны украинских националистов".
Он отметил, что это второй уровень по установленной в россии шкале и добавил, что "в связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов".
Курская область рф граничит с Сумской областью Украины:
Отметим, что ранее губернатор Курской области уже даже объявлял о "провокациях националистов".
Еще 9 апреля вечером он рассказал историю о "микро-войне" с Украиной: якобы со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.
"Никто не пострадал, разрушений (после минометного обстрела — ред.) нет. Ответным огнём наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена", — написал Старовойт тогда.
Брянская область
Власти Брянской области также ввели с 11 по 25 апреля высокий ("желтый") уровень террористической угрозы, о чем сообщила пресс-служба правительства региона.
При этом в данном российском регионе ограничились просьбой к жителям избегать мест массового пребывания людей и носить при себе документы, удостоверяющие личность.
Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины:
Оккупированный Крым
На фоне постепенного вытеснения российских войск на юге Украины ограниченно ввести "желтый" уровень террористической опасности решили и в оккупированной россией Автономной республике Крым.
Глава оккупационных властей региона Сергей Аксенов заявил, что делается это "из-за возможных провокаций со стороны Украины".
"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — говорится в его телеграм-канале.
Отметим, что Крымский полуостров граничит с Херсонской областью Украины, которая после начала широкомасштабного наступления российских войск попала под оккупацию, однако уже неделю как украинских войска постепенно выдавливают россиян с захваченных территорий региона и уже освободили несколько сел.
Воронежская область
В Воронежской области, судя по всему, менее опасаются "провокаций украинских националистов" и решили повысить уровень теругрозы только в непосредственно граничащих с Украиной районах.
Как заявил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, Кантемировский и Россошанский районы региона являются приграничными с Украиной, а из-за проводимой россией войны-"спецоперации", "острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских националистов".
"Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах "желтого" уровня террористической опасности. Это — средний уровень из трех существующих", — написал он.
При этом губернатор успокоил россиян, что "мера эта исключительно профилактическая" и обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и контролируемой.
"Такой режим будет действовать 15 суток с сегодняшнего дня, 11 апреля 2022 года. Он предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет", — добавил Гусев.
Отметим, что Воронежская область граничит с Луганской областью Украины.
Белгородская область
Также с понедельника, 11 апреля, до 25 апреля "жёлтый" уровень террористической опасности введён на территории всей Белгородской области.
При этом губернатор области Вячеслав Гладков, который и сообщил о введении этого уровня, написал, что "бояться не надо", и дал перечень "рекомендаций" для жителей региона:
- Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
- При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
- Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
- Обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников и т.д.
"Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", — добавил он.
Отметим, что Белгородская область рф граничит сразу с тремя украинскими областями: Сумской, Харьковской и Луганской:
Как сообщалось, 29 марта под российским Белгородом рванул склад боеприпасов, что буквально вызвало панику среди местных жителей, которые спешно бежали из города, так как думали, что это "украинцы напали".
Уже 1 апреля в том же Белгороде произошел сильный пожар на нефтебазе.
И хотя тогда российские власти заверили местных жителей, что причиной стал "человеческий фактор", а не атака со стороны Украины, многие белгородцы и россияне в целом думают иначе.
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