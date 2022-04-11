Параноя, чи страх? Росіяни оголошують терористичну загрозу у прикордонних з Україною областях

Росіяни бояться "провокацій українських націоналістів" на своїй території

З огляду на невдало складну війну росії проти України і відступ російських військ за межі українських земель за низкою напрямків влада прикордонних російських регіонів, а також окупаційна влада Криму, запровадила високий рівень "терористичної загрози".

Як передає в понеділок, 11 квітня, "Телеграф", йдеться про Білгородську, Воронезьку, Брянську, Курську області та окупований росією Крим.

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Курська область

Зазначимо, що у Курській області "жовтий рівень терористичної небезпеки" було запроваджено ще з понеділка.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі пояснив цей крок "можливими провокаціями з боку українських націоналістів".

Він зазначив, що це другий рівень за встановленою в росії шкалою і додав, що "у зв’язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть знаходитися військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів".

Курська область росії межує з Сумською областю України:

Курська область росії на карті Кордон росії та України в межах Курської області

Зазначимо, що раніше губернатор Курської області вже навіть оголошував про "провокації націоналістів".

Ще 9 квітня ввечері він розповів історію про "мікро-війну" з Україною: нібито з боку України з мінометів було обстріляно прикордонну заставу в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

"Ніхто не постраждав, руйнувань (після мінометного обстрілу — ред.) немає. Вогнем у відповідь наших прикордонників і збройних сил вогнева точка була придушена", — написав Старовойт тоді.

Брянська область

Влада Брянської області також запровадила з 11 по 25 квітня високий ("жовтий") рівень терористичної загрози, про що повідомила пресслужба уряду регіону.

При цьому в даному російському регіоні обмежилися проханням до мешканців уникати місць масового перебування людей та носити при собі документи, що засвідчують особу.

Брянська область межує з Чернігівською та Сумською областями України:

Брянська область рф, карта

Окупований Крим

На тлі поступового витіснення російських військ на півдні України обмежено запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки вирішили і в окупованій росією Автономній республіці Крим.

Глава окупаційної влади регіону Сергій Аксьонов заявив, що робиться це "через можливі провокації з боку України".

"Мною прийнято рішення про введення з 20 години 00 хвилин 11 квітня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів республіки Крим високого ("жовтого") рівня терористичної небезпеки", — йдеться у його телеграм-каналі.

Зазначимо, що Кримський півострів межує з Херсонською областю України, яка після початку широкомасштабного наступу російських військ потрапила під окупацію, проте вже тиждень як українські війська поступово видавлюють росіян із захоплених територій регіону і вже звільнили кілька сіл.

Карта Перекопського перешийка, що сполучає Кримський півострів з материком

Воронезька область

У Воронезькій області, судячи з усього, менш побоюються "провокацій українських націоналістів" і вирішили підвищити рівень теругрози тільки в районах, що безпосередньо межують з Україною.

Як заявив у своєму телеграм-каналі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, Кантемирівський і Россошанський райони регіону є прикордонними з Україною, а через війну-"спецоперацію", що проводиться росією, "гостріше постали питання антитерористичної захищеності у зв’язку з можливими провокаціями українських націоналістів".

"Тому я прийняв рішення про запровадження у цих двох муніципалітетах "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Це — середній рівень із трьох існуючих", — написав він.

При цьому губернатор заспокоїв росіян, що "захід цей винятково профілактичний" і обстановка у Воронезькій області залишається повністю спокійною і контрольованою.

"Такий режим діятиме 15 діб з сьогоднішнього дня, 11 квітня 2022 року. Він передбачає, насамперед, посилення роботи структур, які забезпечують правопорядок та безпеку. Обмеження у повсякденному житті громадян це не несе", — додав Гусєв.

Зазначимо, що Воронезька область межує із Луганською областю України:

Воронезька область росії та кордон України, карта Карта українсько-російського кордону в межах Воронезької області Росії Карта районів Воронезької області рф

Бєлгородська область

Також з понеділка, 11 квітня, до 25 квітня "жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено на території усієї Бєлгородської області.

При цьому губернатор області В’ячеслав Гладков, який і повідомив про запровадження цього рівня, написав, що "боятися не треба" і дав перелік "рекомендацій" для мешканців регіону:

Утриматися наскільки можна від відвідування місць масового перебування людей. При знаходженні на вулиці у громадському транспорті мати при собі документи, що засвідчують особу. Звертати увагу на появу незнайомих людей та автомобілів на прилеглих до житлових будинків територіях. Обговорити з сім’єю план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації: де ви зустрічаєтеся, як дієте, як забираєте літніх родичів тощо?

"Також з сьогоднішнього дня і до 25 квітня підписав ухвалу про заборону запуску петард, феєрверків та салютів по всій області, щоб не лякати людей зайвими гучними звуками", — додав він.

Зазначимо, що Білгородська область росії межує одразу з трьома українськими областями: Сумською, Харківською та Луганською.

Білгородська область росії та кордон України

Як повідомлялося, 29 березня під російським Бєлгородом рвонув склад боєприпасів, що буквально викликало паніку серед місцевих жителів, багато з яких поспіхом втекли з міста, бо думали, що це "українці напали".

Вже 1 квітня у тому ж Білгороді сталася сильна пожежа на нафтобазі.

І хоча тоді російська влада запевнила місцевих жителів, що причиною став "людський фактор", а не атака з боку України, багато білгородців і росіян загалом думають інакше.