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Параноя, чи страх? Росіяни оголошують терористичну загрозу у прикордонних з Україною областях

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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У чотирьох областях росії та окупованому Криму оголосили високий рівень терористичної загрози Новина оновлена 11 квітня 2022, 22:21
У чотирьох областях росії та окупованому Криму оголосили високий рівень терористичної загрози

Росіяни бояться "провокацій українських націоналістів" на своїй території

З огляду на невдало складну війну росії проти України і відступ російських військ за межі українських земель за низкою напрямків влада прикордонних російських регіонів, а також окупаційна влада Криму, запровадила високий рівень "терористичної загрози".

Як передає в понеділок, 11 квітня, "Телеграф", йдеться про Білгородську, Воронезьку, Брянську, Курську області та окупований росією Крим.

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Курська область

Зазначимо, що у Курській області "жовтий рівень терористичної небезпеки" було запроваджено ще з понеділка.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі пояснив цей крок "можливими провокаціями з боку українських націоналістів".

Він зазначив, що це другий рівень за встановленою в росії шкалою і додав, що "у зв’язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть знаходитися військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів".

Курська область росії межує з Сумською областю України:

Курська область росії на карті
Курська область росії на карті
Кордон росії та України в межах Курської області
Кордон росії та України в межах Курської області

Зазначимо, що раніше губернатор Курської області вже навіть оголошував про "провокації націоналістів".

Ще 9 квітня ввечері він розповів історію про "мікро-війну" з Україною: нібито з боку України з мінометів було обстріляно прикордонну заставу в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

"Ніхто не постраждав, руйнувань (після мінометного обстрілу — ред.) немає. Вогнем у відповідь наших прикордонників і збройних сил вогнева точка була придушена", — написав Старовойт тоді.

Брянська область

Влада Брянської області також запровадила з 11 по 25 квітня високий ("жовтий") рівень терористичної загрози, про що повідомила пресслужба уряду регіону.

При цьому в даному російському регіоні обмежилися проханням до мешканців уникати місць масового перебування людей та носити при собі документи, що засвідчують особу.

Брянська область межує з Чернігівською та Сумською областями України:

Брянська область рф, карта
Брянська область рф, карта

Окупований Крим

На тлі поступового витіснення російських військ на півдні України обмежено запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки вирішили і в окупованій росією Автономній республіці Крим.

Глава окупаційної влади регіону Сергій Аксьонов заявив, що робиться це "через можливі провокації з боку України".

"Мною прийнято рішення про введення з 20 години 00 хвилин 11 квітня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів республіки Крим високого ("жовтого") рівня терористичної небезпеки", — йдеться у його телеграм-каналі.

Зазначимо, що Кримський півострів межує з Херсонською областю України, яка після початку широкомасштабного наступу російських військ потрапила під окупацію, проте вже тиждень як українські війська поступово видавлюють росіян із захоплених територій регіону і вже звільнили кілька сіл.

Карта Перекопського перешийка, що сполучає Кримський півострів з материком
Карта Перекопського перешийка, що сполучає Кримський півострів з материком

Воронезька область

У Воронезькій області, судячи з усього, менш побоюються "провокацій українських націоналістів" і вирішили підвищити рівень теругрози тільки в районах, що безпосередньо межують з Україною.

Як заявив у своєму телеграм-каналі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, Кантемирівський і Россошанський райони регіону є прикордонними з Україною, а через війну-"спецоперацію", що проводиться росією, "гостріше постали питання антитерористичної захищеності у зв’язку з можливими провокаціями українських націоналістів".

"Тому я прийняв рішення про запровадження у цих двох муніципалітетах "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Це — середній рівень із трьох існуючих", — написав він.

При цьому губернатор заспокоїв росіян, що "захід цей винятково профілактичний" і обстановка у Воронезькій області залишається повністю спокійною і контрольованою.

"Такий режим діятиме 15 діб з сьогоднішнього дня, 11 квітня 2022 року. Він передбачає, насамперед, посилення роботи структур, які забезпечують правопорядок та безпеку. Обмеження у повсякденному житті громадян це не несе", — додав Гусєв.

Зазначимо, що Воронезька область межує із Луганською областю України:

Воронезька область росії та кордон України, карта
Воронезька область росії та кордон України, карта
Карта українсько-російського кордону в межах Воронезької області Росії
Карта українсько-російського кордону в межах Воронезької області Росії
Карта районів Воронезької області рф
Карта районів Воронезької області рф

Бєлгородська область

Також з понеділка, 11 квітня, до 25 квітня "жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено на території усієї Бєлгородської області.

При цьому губернатор області В’ячеслав Гладков, який і повідомив про запровадження цього рівня, написав, що "боятися не треба" і дав перелік "рекомендацій" для мешканців регіону:

  1. Утриматися наскільки можна від відвідування місць масового перебування людей.
  2. При знаходженні на вулиці у громадському транспорті мати при собі документи, що засвідчують особу.
  3. Звертати увагу на появу незнайомих людей та автомобілів на прилеглих до житлових будинків територіях.
  4. Обговорити з сім’єю план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації: де ви зустрічаєтеся, як дієте, як забираєте літніх родичів тощо?

"Також з сьогоднішнього дня і до 25 квітня підписав ухвалу про заборону запуску петард, феєрверків та салютів по всій області, щоб не лякати людей зайвими гучними звуками", — додав він.

Зазначимо, що Білгородська область росії межує одразу з трьома українськими областями: Сумською, Харківською та Луганською.

Білгородська область росії та кордон України
Білгородська область росії та кордон України

Як повідомлялося, 29 березня під російським Бєлгородом рвонув склад боєприпасів, що буквально викликало паніку серед місцевих жителів, багато з яких поспіхом втекли з міста, бо думали, що це "українці напали".

Вже 1 квітня у тому ж Білгороді сталася сильна пожежа на нафтобазі.

І хоча тоді російська влада запевнила місцевих жителів, що причиною став "людський фактор", а не атака з боку України, багато білгородців і росіян загалом думають інакше.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Брянська область #Терористична загроза #Білгородська область #Курська область #Воронезька область
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