Росіяни після Білгорода виють у соцмережах: вже готові виводити війська

Звичайні росіяни нарешті почали розуміти, що таке справжня війна

Користувачі російського сегменту соцмереж бурхливо обговорюють пожежу на нафтобазі в Білгороді, яка сталася 1 квітня. Як відомо, офіційна позиція місцевих чиновників — спалах викликали обстріли українською авіацією, проте Україна цю інформацію не підтверджувала.

Натомість у подібні розповіді добре вірять росіяни, чию реакцію "Телеграф" і вирішив показати своїм читачам.

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Багато інтернет-користувачів вірять у те, що нафтобаза дійсно була атакована українськими вертольотами. Більше того, владі згадують вибухи на складі боєприпасів під Білгородом, що відлунали декількома днями раніше. І хоча тоді влада запевнила місцевих жителів, мовляв, причиною став "людський фактор", а не атака з боку України, багато хто тепер думає інакше.

Також частина громадян рф намагаються зрозуміти, як військовослужбовці та прикордонники могли допустити подібну атаку, якщо вона дійсно була скоєна українськими бійцями. Деякі вже визнають професіоналізм нашої армії та пропонують виводити путінські війська назад до росії, щоб уникнути подальших втрат.

Слід зазначити, що в мережу дуже оперативно просочилося відео того, як почалася сама пожежа на білгородській нафтобазі. З урахуванням часу доби розібрати, що саме сталося дуже непросто, хоча атака якогось авіаційного об’єкта все ж таки помітна.

Тим часом, поки російські пропагандисти виходять слиною через інцидент, українські інтернет-користувачі веселяться у коментарях, використовуючи улюблені тези росіян про "іхтамнєт" і "ви самі на себе напали".

Додамо, що мешканці Білгорода почали масово тікати із міста після пожежі на нафтобазі. І це при тому, що ймовірна атака України на нафтобазу нічим не підтверджена російською владою.