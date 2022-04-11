Війна - день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю

Оперативно про головне за день

Україна 47 днів поспіль дає відсіч російським окупантам. Ворожа армія після відступу з Київщини, Чернігівщини та Сумщини перекидає сили на Харківщину, про що свідчать карти бойових дій. Крім того, росіяни намагаються агітувати людей за себе у Херсоні, а Миколаїв криють ракетними снарядами. "Гаряче" від обстрілів й у Дніпропетровській області, де майже повністю було знищено аеропорт. Однак, українські військові успішно відбивають всі атаки противника, а влада тим часом підсилює армію зброєю. При цьому в Офісі президента не втрачають надії домовитися з Кремлем про припинення війни мирним шляхом.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 11 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Минулої доби протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:

один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

Також винищувачі Повітряних Сил ЗСУ продовжують патрулювання у повітряному просторі, "прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".

00:00 Президент України Володимир Зеленський опублікував чергове нічне відеозвернення. Ключові тези:

Ми захищаємось. Відповідаємо на удари. Розвиваємо наші зв'язки із партнерами. Отримуємо допомогу.

Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей. Катував наших людей. Руйнував наші міста. Мародерив і знущався.

Настане день, коли їм доведеться все визнати. Визнати правду. Для цього – всі наші сили й кожна хвилина. Оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність – на всіх напрямках у нас є алгоритми дій.

Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей, ніж попередні. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно.

Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно. Я продовжу звертатися до парламентів і народів світу. Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти російської федерації.

Сьогодні – дванадцята річниця авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя президента Польщі Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії.

Під час сьогоднішньої розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорили про притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Про те, як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир. Останнім часом німецька позиція змінюється на користь України.

Нагадаємо, що події російсько-української війни за 8 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних".

Про те, що відбувалося в Україні 9 квітня читайте у матеріалі: "Війна – день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі".

А з найважливішими для України подіями в країні та світі за 10 квітня можна докладно ознайомитись у нашій статті: "Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"".