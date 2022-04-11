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Канцлер Австрії у Москві закликав путіна зупинити війну і пообіцяв наслідки: чим завершилась їх зустріч

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Негаммер говорив з Путіним досить жорстко Новина оновлена 11 квітня 2022, 18:18
Негаммер говорив з Путіним досить жорстко

Австрієць заявив, що переговори з російським президентом не були дружніми.

У Москві завершилася зустріч російського президента володимира путіна та канцлера Австрії Карла Негаммера. Останній закликав диктатора якнайшвидше припинити війну в Україні і пригрозив серйозними наслідками.

Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, зустріч пройшла тет-а-тет у заміському будинку, що належить Кремлю.

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На зустрічі путіна з Негаммером не було ні помічників, ні перекладачів, адже російський президент володіє німецькою мовою. Щобільше, жодних публічних заяв та підходів до преси одразу по завершенню переговорів не передбачалося.

Перед зустріччю лідерів двох країн, як повідомило BBC, глава австрійської дипломатії Олександр Шалленберг виступив із заявою, що Негаммер планує розповісти путіну, що той програв війну з Україною.

"Важливо під час зустрічі віч-на-віч сказати йому, яка реальність: президент путін де-факто програв війну морально. Це має бути у його власних інтересах, щоб хтось сказав йому правду. Я думаю, це важливо, і ми зобов'язані це зробити, якщо хочемо врятувати людське життя", — заявив Шалленберг під час виступу у Брюсселі.

А вже по завершенню зустрічі канцлер Австрії підтвердив слова його колеги та зробив наступні заяви:

  • Зустріч з Путіним не була дружнім візитом, розмова була дуже жорсткою та відкритою.
  • Війна в Україні має закінчитися, тому що у війні є лише ті, хто програв з обох боків.
  • Санкції проти Росії залишаться в силі й посилюватимуться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що австрійський канцлер Карл Негаммер перед візитом у Москву був у Києві та спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги:
#Росія #Австрія #Переговори
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