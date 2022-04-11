СБУ затримала "жирного крота", який зливав дані Росії: працював в Адміністрації Порошенка та служив в ЗСУ

Чоловіка завербували ще у 2014 році.

В Україні контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який за кілька років своєї діяльності встиг попрацювати в Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах. Чоловік передавав ворогу інформацію про українських посадовців різного рівня та про силові структури.

Про це у понеділок, 11 квітня, повідомила Служба безпеки України на Facebook-сторінці.

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У СБУ повідомили, що з 2014 року агент працював на російський Генштаб та ФСБ. Його завербували ворожі спецслужби після того, як чоловік втік з Донецької області до російського Білгорода. Він отримав псевдонім "Регін" і завдання — здобути в Україні інформацію державного рівня.

Ворожому агенту російські куратори допомогли побудувати кар'єру в органах влади України. Спочатку він працював у суді в Харкові, потім у Департаменті зовнішньої політики та євроінтеграції Адміністрації експрезидента, а після цього служив у війську. Увесь цей час російські спецслужби оплачували йому навчання й поїздки за кордон.

"Під час роботи у Департаменті мені вдалося отримати важливу інформацію, яку я передав співробітникам ФСБ. Після Адміністрації президента я працював у Збройних Силах України, де у мене було завдання збирати дані по командирах, пунктах дислокації військової техніки та її пересування", — розповів ворожий агент.

З початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо.

У якийсь момент співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв'язку російського найманця, розшукали його та заарештували у Донецькій області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури в рамках розслідування справи про державну зраду — його підозрюють у роботі на російських окупантів.