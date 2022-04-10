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росія перекидає нові сили на Харківщину: свіжа карта боїв в Україні

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна в Україні Новина оновлена 10 квітня 2022, 15:48
Війна в Україні

ЗСУ дають бій окупантам на всіх напрямках.

У неділю, 10 квітня, на 46-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну англійська розвідка поділилася новою картою бойових дій.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікували на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася у порівнянні з 9 квітня.

Карта боїв в Україні за 10 квітня
Карта боїв в Україні за 10 квітня
Карта боїв в Україні за 9 квітня
Карта боїв в Україні за 9 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріл міста з використанням реактивних та ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до Ізюму для посилення угруповання на зазначеному напрямку.

У Донецькому та Таврійському операційних районах ворог робить артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії у місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

На Південнобузькому напрямку противник вкотре намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Удачі не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Раніше повідомлялося, що окупанти повністю знищили аеропорт у Дніпрі, а президент України Володимир Зеленський зізнався, що йому важко сідати за стіл переговорів із росіянами.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
Війна в Україні
Україна
росія перекидає нові сили на Харківщину: свіжа карта боїв в Україні
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Категорія
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