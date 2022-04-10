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Вивезені в росію українці сидять без одягу та дитячого харчування: омбудсмен про табори в рф

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Анна Барабан Анна Барабан
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Вивезені в росію українці сидять без одягу та дитячого харчування: омбудсмен про табори в рф Новина оновлена 10 квітня 2022, 15:16

Українців насильно переміщують у різні регіони рф.

У неділю, 10 квітня, уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова, яка раніше розповіла про звірства росіян під Києвом, провела розмову з росіянами, які підтримують Україну. Омбудсмену розповіли про те, як живуть у росії примусово депортовані маріупольці.

Результати бесіди Денисова опублікувала в телеграм-каналі.

На Пензенській області росіяни облаштували табори для вивезених українців. Такий табір — це заклад закритого типу, обнесений парканом та охороною з контрольно-пропускним пунктом на в’їзді. Виходити з табору українцям заборонено. Зараз в області понад 400 українських громадян — це переважно жінки та діти різного віку, включаючи немовлят.

"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон рф і коли будуть везти. Ніяку інформацію їм не надають. У них немає необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистого Жінки готують самі з того, що видають", — розповіла про життя українців у росії Денисова.

Наразі російські активісти збирають кошти, продукти та одяг, щоб допомогти примусово депортованим громадянам України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шість країн Європи почали розслідувати військові злочини Росії під час вторгнення в Україну.

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#Денисова #Людмила Денисова
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