"Емоційно складно": Зеленський розповів, чи варто домовлятися із росією

За словами президента, чим міцнішими в Маріуполі будуть наші позиції, тим краще буде ситуація за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю Associated Press та розповів про необхідність продовження мирних переговорів з росією, незважаючи на те, що росія робить з Україною.

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Домовлятися необхідно, хоч і складно, визнає Зеленський: "Складно домовлятися з людьми, які катували твій народ. Як чоловік, як батько я все це чудово розумію. Але ми маємо не втрачати можливостей дипломатичного вирішення цього питання, якщо вони у нас будуть. Ми не повинні вирішувати за мільйони людей, які хочуть миру, і відмовлятися від діалогу, просто кажучи, що не говоритимемо із вбивцями".

Зеленський також констатував зростання зовнішньої підтримки, але висловив розчарування, коли його запитали, чи достатньо зброї та техніки, отриманих Україною із Заходу, для зміни результату війни. "Поки що ні, — сказав він, переходячи на англійську для посилення акценту. — Звичайно, недостатньо".

Щодо Маріуполя, то, на думку Зеленського, результат битви за це місто вплине на переговорні позиції сторін.

"Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави і в зоні ООС. І якщо вони будуть міцнішими, то й стіл переговорів буде для нас більш наближеним і ми матимемо переваги в діалозі з росією", — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна готова боротися з окупантами та паралельно шукати інші дипломатичні шляхи для вирішення конфлікту.