У путіна вигадали нове виправдання війні проти України

Росія в Україні бореться з "домінування США".

Голова російського МЗС Сергій Лавров, який нещодавно зробив дивну пропозицію щодо Білорусі, змінив ціль "спецоперації в Україні" (так Кремль називає війну, яку розв'язав). Тепер у російської влади у всьому винні США та їх домінування у світі.

Відповідна заява прозвучала під час інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія-24".

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За словами Лаврова, росія розпочала "спецоперацію" в Україні, щоб покінчити з курсом США на домінування у світі.

"Наша спеціальна військова операція покликана покласти край безоглядному розширенню та безоглядному курсу на повне домінування США та під ними інших західних країн на міжнародній арені", — заявив Лавров, підкресливши, що домінування США вибудовується з грубим порушенням міжнародного права.

Російський міністр зазначив, що Кремль підтримує переговори з Києвом, але українська сторона на них нібито "вивертається на 180 градусів" у той час, як росія це терпить.

Нагадаємо,, що за час війни в Україні російська влада кілька разів змінювала свою думку щодо цілі "спецоперації". Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що головна ціль — порятунок так званих "ЛДНР" та відновлення державності квазіреспублік у межах 2014 року.

Пізніше на офіційному пропагандистському російському ресурсі "РІА Новини" вийшла стаття Тимофія Сергійцева "Що росія має зробити з Україною", в якій, по суті, розписано план геноциду українців з масою вигаданих визначень та цілей війни, серед яких "денацифікація", "дебандерізація", "деукраїнізація" "деєвропеїзація". Текст викликав широке обговорення у мережі, й на нього навіть відреагував президент України Володимир Зеленський.