На Донбасі "зачистили" загін окупантів: пройшли Сирію, а з України вже не повернуться (фото 18+)

Українські воїни активно відправляють на той світ окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних сил України "похвалилися" черговим "здобутком": військові ліквідували батальйонно-тактичну групу 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії та 58-ї армії південного військового округу з міста Шалі (тимчасово окупована росіянами Чеченська Республіка Ічкерія).

Про це хлопці з ССО повідомили у себе на сторінці у Фейсбуку.

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Російських окупантів українські воїни знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області. З усіх вижив лише один сержант — Магомедов. Його обгорілого, небагатослівного та майже мертвого знайшли українські воїни біля обстріляної БМП.

Бійці ССО зазначили, що серед знищених кадировців було багато учасників масових убивств мирного населення Сирії.

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Нагадаємо, українські захисники регулярно діляться своїми трофеями та досягненнями у боях із росіянами, вони намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео. Так, у мережі з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його.