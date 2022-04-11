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На Донбасі "зачистили" загін окупантів: пройшли Сирію, а з України вже не повернуться (фото 18+)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бійці ССО показали знищених окупантів та їхню техніку Новина оновлена 11 квітня 2022, 09:01
Бійці ССО показали знищених окупантів та їхню техніку

Українські воїни активно відправляють на той світ окупантів

Сили спеціальних операцій Збройних сил України "похвалилися" черговим "здобутком": військові ліквідували батальйонно-тактичну групу 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії та 58-ї армії південного військового округу з міста Шалі (тимчасово окупована росіянами Чеченська Республіка Ічкерія).

Про це хлопці з ССО повідомили у себе на сторінці у Фейсбуку.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Російських окупантів українські воїни знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області. З усіх вижив лише один сержант — Магомедов. Його обгорілого, небагатослівного та майже мертвого знайшли українські воїни біля обстріляної БМП.

Бійці ССО зазначили, що серед знищених кадировців було багато учасників масових убивств мирного населення Сирії.

Фото без цензури, ви можете переглянути на нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, українські захисники регулярно діляться своїми трофеями та досягненнями у боях із росіянами, вони намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео. Так, у мережі з’явилося відео з дрону, як російський військовий біжить від безпілотника, доки той знімає його.

Теги:
#Україна #Війна #ССО #ССО ВСУ
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