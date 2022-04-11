У Світовому банку дали невтішний прогноз для України: подробиці

У Світовому банку розповіли про наслідки для України від російського вторгнення

Повномасштабне військове вторгнення росії помітно позначиться на економіці України. Так, згідно з прогнозами Світового банку, ВВП нашої країни у 2022 році скоротиться на 45,1%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що СБ до початку російського вторгнення очікував, що українська економіка зросте на 3,2% у поточному році, проте тепер ситуація виглядає значно плачевніше.

Крім того, у 2023 році відновлення економіки нашої країни також уповільниться з 3,5% у ранніх прогнозах до 2,1% у поточному.

"Вторгнення росії в Україну викликає катастрофічні гуманітарні втрати та серйозний економічний спад", — йдеться у повідомленні.

СБ також очікує, що в країні зросте рівень бідності з 1,8% у 2021 році до 19,8% у 2022 році.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну Національний банк заморозив курс долара на рівні 29,25 грн/долар. А 6 березня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що економіка була переведена в режим воєнного часу.

Втім, війна принесла економічні наслідки не тільки для нашої країни та країни-агресора, яка страждає від найпотужніших санкцій Заходу, а й багато інших держав, які мають тісні економічні зв’язки з Україною та росією.