Страждає не лише Україна та рф: у МВФ назвали, по яким ще країнам вдарить війна

Фонд попереджає про "серйозний вплив" війни на світову економіку.

У Міжнародному валютному фонді дуже серйозно стежать за війною в Україні, яку розв’язала росія. Організація, яка раніше заявила, що надасть допомогу країнам, які зазнають збитків через санкції для росії, розуміє, що жорсткі економічні обмеження проти рф і в принципі війна серйозно впливають на світову економіку.

Про це заявили у МВФ у суботу, 5 березня, повідомляє bbc.

"Хоча ситуація залишається вкрай нестабільною, а перспективи схильні до надзвичайної невизначеності, економічні наслідки вже дуже серйозні. Якщо конфлікт загостриться, економічні збитки будуть ще більш руйнівними" — йдеться у заяві фонду.

В організації наголошую, що ціни на енергоносії та сировинні товари зростають, а це посилює наявну інфляцію, а санкції, введені зараз проти росії, матимуть далекосяжні наслідки.

Також у МВФ вважають, що особливо сильно від війни постраждають ті країни, які мають тісні економічні зв’язки з Україною та Росією через брак і перебої з поставками на додаток до навантаження, спричиненого припливом біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якими саме наслідками може обернутися для Москви рішення атакувати Україну. Докладно про перелік ймовірних обмежень, підготовлених для росії, розповідала український посол США Оксана Маркарова.

Також Телеграф повідомляв, що Євросоюз працює над відключенням більшості російських банків від міжнародної платіжності системи SWIFT.