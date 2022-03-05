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Ще одна міжнародна компанія відмовилася працювати з рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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PayPal припиняє надання своїх послуг у росії Новина оновлена 05 березня 2022, 10:32
PayPal припиняє надання своїх послуг у росії

З 5 березня росіяни не зможуть скористатися сервісами PayPal.

Поки армія рф продовжує обстрілювати українські міста та їхніх мешканців, мирні росіяни поступово відчувають на собі ті санкції, які проти росії вводить практично весь світ. Наприклад, міжнародні компанії Apple, Nike і автоконцерн BMW вже скасували свої поставки в росії. До фірм, які не підтримують вторгнення росії в Україну, приєдналася і міжнародна електронна платіжна система PayPal.

Про це заявив президент та виконавчий директор компанії PayPal Holdings Inc Ден Шульман, повідомляє Reuters.

"Компанія підтримує міжнародну спільноту в засудженні насильницької військової агресії росії проти України і за нинішніх обставин ми зупиняємо послуги PayPal", — сказав Шульман.

Зазначимо, що зупинення роботи PayPal в росії також поширюється на інструмент грошових переказів Xoom. Проте росіяни матимуть можливість зняти свої кошти протягом певного проміжку часу.

Також нагадаємо, що агресія путіна проти українців забезпечила його країні багато економічних проблем. Так, акції найбільшої кредитно-фінансової організації Ощадбанку впали на всі 100%. А падіння курсу рубля, спричинене вторгненням в Україну та санкціями, викликали масовий ажіотаж у росіян на зняття готівки — до банкоматів вишиковуються десятки людей.

Також економісти вже дають невтішні прогнози щодо того, чим війна путіна в Україні обернеться для росії.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #PayPal
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