Еще одна международная компания отказалась работать с рф
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С 5 марта россияне не смогут пользоваться сервисами PayPal.
Пока армия РФ продолжает обстреливать украинские города и их жителей, мирные россияне постепенно ощущают на себе те санкции, которые против россии вводит практически весь мир. К примеру международные компании Apple, Nike и автоконцерн BMW уже отменили свои поставки в рф. К фирмам, которые не поддерживают вторжение россии в Украину, присоединилась и международная электронная платежная система PayPal.
Об этом заявил президент и исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман, сообщает Reuters.
"Компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии россии против Украины и при нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal" — сказал Шульман.
Отметим, что приостановка работы PayPal в россии также распространяется на инструмент денежных переводов Xoom. Однако у россиян будет возможность снять свои средства в течение определенного периода времени.
Также напомним, что агрессия путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Так, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%. А падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.
Также экономисты уже дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война путина в Украине обернется для россии.
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