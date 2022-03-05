Еще одна международная компания отказалась работать с рф

С 5 марта россияне не смогут пользоваться сервисами PayPal.

Пока армия РФ продолжает обстреливать украинские города и их жителей, мирные россияне постепенно ощущают на себе те санкции, которые против россии вводит практически весь мир. К примеру международные компании Apple, Nike и автоконцерн BMW уже отменили свои поставки в рф. К фирмам, которые не поддерживают вторжение россии в Украину, присоединилась и международная электронная платежная система PayPal.

Об этом заявил президент и исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман, сообщает Reuters.

"Компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии россии против Украины и при нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal" — сказал Шульман.

Отметим, что приостановка работы PayPal в россии также распространяется на инструмент денежных переводов Xoom. Однако у россиян будет возможность снять свои средства в течение определенного периода времени.

Также напомним, что агрессия путина против украинцев обеспечила его стране много экономических проблем. Так, акции самой большой кредитно-финансовой организации Сбербанка упали на все 100%. А падение курса рубля, вызванное вторжением в Украину и последовавшими санкциями, вызвало массовый ажиотаж у россиян на снятие наличности — к банкоматам выстраиваются десятки человек.

Также экономисты уже дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война путина в Украине обернется для россии.