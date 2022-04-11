Во Всемирном банке дали неутешительный прогноз для Украины: подробности

Во Всемирном банке рассказали о последствиях для Украины от российского вторжения

Полномасштабное военное вторжение россии заметно скажется на экономике Украины. Так согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП нашей страны в 2022 году сократится на 45,1%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ВБ до начала российского вторжения ожидал, что украинская экономика вырастет на 3,2% в текущем году, однако теперь ситуация выглядит куда более плачевно.

Кроме того, в 2023 году восстановление экономики нашей страны также замедлится с 3,5% в ранних прогнозах до 2,1% в текущем.

"Вторжение россии в Украину вызывает катастрофические гуманитарные потери и серьезный экономический спад", — говорится в сообщении.

ВБ также ожидает, что в стране вырастет уровень бедности с 1,8% в 2021 году до 19,8% в 2022 году.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину Национальный банк заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн/доллар. А 6 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что экономика была переведена в режим военного времени.

Впрочем, война принесла экономические последствия не только для нашей страны и страны-агрессора, которая страдает от мощнейших санкций Запада, но и многие другие государства, имеющие тесные экономические связи с Украиной и рф.