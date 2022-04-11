"Х*р не стоїть — служив у Конотопі": Кім повеселив історією, як росіяни бояться війни в Україні

У рф всіма способами намагаються уникнути поїздки на фронт в Україні

Російські військовослужбовці бояться їхати брати участь у бойових діях проти України і вдається до цього примусити лише тих, хто не знає, що тут відбувається.

Про це розповів керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім 11 квітня.

За його словами, росіяни масово відмовляються їхати на війну, і їх не лякає в’язниця, готові на все, аби жити далі.

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"Ходить така історія: приїхав без однієї руки — служив у Чорнобаївці; приїхав з трьома — служив у Чорнобилі; приїхав і х*р не стоїть — служив у Конотопі", — жартівливо розповів Кім.

Він додав, що згодні їхати воювати в Україну ті росіяни, які мають обмежений доступ до Інтернету, і які просто не в курсі, скільки окупантів тут гине.

Варто зауважити, що байки про перелічені Кімом українські міста виникли не просто так, — у Чорнобаївці росіян били вже так багато разів, що вона стала легендою, конотопські відьми відомі на всій території України і навіть за межами нашої країни, тоді як росіянам самим вистачило розуму близько місяця стояти табором в одному з найбільш забруднених радіацією районів Чорнобильської зони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віталій Кім попереджав, що росіяни розлютилися і поставили за мету знищити якнайбільше мирних українців.