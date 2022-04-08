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"Рідкісні виродки": Віталій Кім назвав мету удару росіян по Краматорську і дав пораду українцям

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Кім прокоментував ракетний удар по Краматорську 08.04.2022 Новина оновлена 08 квітня 2022, 14:54
Кім прокоментував ракетний удар по Краматорську 08.04.2022

Росіяни спеціально стріляють по мирному населенню

Російські окупанти здійснили нелюдський обстріл вокзалу в Краматорську Донецької області, внаслідок якого загинули десятки людей, оскільки хочуть якнайбільше жертв серед мирного населення.

Таку думку на своєму каналі висловив керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Чиновник зауважив, що раніше вважав росіян "дурнями" через їх нелогічні обстріли, але після удару по Краматорську змінив свою думку.

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"Обстріляли залізничний вокзал, зруйнували шляхи евакуації, — вони хочуть багато жертв серед мирного населення, не дозволяють евакуюватися", — підкреслив він.

"Звертаюсь до всіх, будь ласка, — не товпіться. Вже зрозуміло, що вони спеціально стріляють по мирному населенню і хочуть багато жертв. Рідкісні виродки", — додав Кім.

Нагадаємо, що російські військові вдарили "Точкою-У" по вокзалу в Краматорську вранці 8 квітня, коли там проводилася евакуація мирного населення. У своїх найкращих традиціях пропаганда рф звинуватила у всьому Україну.

За останніми даними, загинуло вже 39 людей (серед яких четверо дітей), близько сотні мирних жителів постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", російські окупанти спочатку самі розповідали, як обстрілюють Краматорськ, але після удару по вокзалу стали видаляти повідомлення про це та звинувачувати у всьому Україну.

Теги:
#Краматорськ #Втрати #Віталій Кім
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