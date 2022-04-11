Війна в Україні все пояснила: Польща знайшла винуватців Смоленської катастрофи

Качинський анонсував результати розслідування Смоленської катастрофи.

Віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський виступив перед Президентським палацом у Краківському передмісті та розповів про підсумки розслідування катастрофи 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська літака Ту-154, на борту якого були президент країни Лех Качинський, його дружина та 86 членів урядової делегації.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

"Сьогодні ми знаємо, що сталося. У нас є ця відповідь. У нас є ця відповідь, вперше повна, послідовна, яка відповідає на всі питання, а також перевірена багатьма різними центрами, у тому числі за межами Польщі. Її обговорять найближчими днями і вона буде представлена публіці ", — заявив віце-прем’єр.

За його словами, за останні 3 роки відбулися "великі зміни" у поясненні обставин катастрофи.

"Ця зміна є результатом не лише трагічного контексту, з яким ми стикаємося сьогодні. Тому що цей контекст війна в Україні, там нечувані злочини, є підтвердженням – не вперше, а вперше так близько, так прямо – що росія не змінилася, Що посткомунізм — тому що є посткомунізм в росії — так само злочинний, як і комунізм ", — додав він.

Качинський закликав усю вільну Європу максимально мобілізуватися на захист України

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву до роковин Смоленської трагедії.

"Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя президента Леха Качинського та представників польської еліти. Цього дня ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з українцями у протидії агресії рф", — написав в Twitter глава держави.

Катастрофа Ту-154 у Смоленську — велика авіаційна катастрофа, що сталася 10 квітня 2010 року. Під час аварії літака загинули всі 96 людей, що перебували на його борту, — 88 пасажирів і 8 членів екіпажу; серед них президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія Качинська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування, громадські та релігійні діячі. Вони летіли в росію з приватним візитом як польська делегація на траурні заходи з нагоди 70-х роковин Катинського розстрілу. Катастрофа під Смоленськом стала найбільшою за кількістю жертв серед авіакатастроф, у яких загинули перші особи держави.

Вивченням смоленської катастрофи у Польщі займалася Державна комісія з розслідування авіаційних подій на чолі з тодішнім главою МВС та адміністрацією Єжи Міллером. Її звіт було опубліковано у липні 2011 року. Жодної конкретної причини, ні імен винних не називалося.

25 квітня 2018 року нова польська урядова підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи опублікувала технічний звіт повторного розслідування причин катастрофи, в якому причиною падіння літака був названий вибух у його крилі до падіння на землю. Проте за словами МЗС росії та президента росії володимира путіна, повторне розслідування має виключно політичні цілі.