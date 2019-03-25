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Смоленская катастрофа: эксперты обнаружили следы тротила на обломках самолета

Смоленская катастрофа: эксперты обнаружили следы тротила на обломках самолета
22:29 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: Британские эксперты нашли следы тротила на обломках самолета Ту-154М экс-президента Леха Качиньского.

Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory (FEL) выявили у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила.

Об этом информирует польское издание Gazeta Polska Codziennie.

“Британские эксперты накануне подтвердили выводы подкомиссии Анония Мацеревича (экс-министр обороны РП – ред.) по расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 года в Смоленске. Как проинформировано, на подавляющем большинстве из 200 образцов, которые Национальная прокуратура передала в мае 2017 года лаборатории министерства обороны (Великобритании – ред.), обнаружены следы материалов, которые используются для производства взрывчатых материалов, в частности тротила”,- подчеркивает издание.

Как отметил в понедельник глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, это дело является очень сложным и важным”. По его словам, с окончательными выводами нужно подождать до получения результатов анализа еще двух лабораторий.

Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

Как информировало агентство, в июне 2018 года правительственная подкомиссия в своем отчете проинформировала: детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Комиссия также сообщила, что не имеет никакой информации и доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы.

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Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе 2018 года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю.

Правительственный самолет Ту-154М, которым представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марии Качиньских направлялись на чествование 70-й годовщины Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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Смоленская катастрофа, Лех Качиньский, Ту-154М, Forensic Explosives Laboratory.
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