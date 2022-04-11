Война в Украине все объяснила: Польша нашла виновников Смоленской катастрофы

Качиньский анонсировал результаты расследования Смоленской катастрофы.

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил перед Президентским дворцом в Краковском предместье и рассказал об итогах расследования катастрофы 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска самолета Ту-154, на борту которого были президент страны Лех Качинський, его супруга и 86 членов правительственной делегации.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

"Сегодня мы знаем, что произошло. У нас есть этот ответ. У нас есть этот ответ, впервые полный, последовательный, отвечающий на все вопросы, а также проверенный многими различными центрами, в том числе за пределами Польши. Его обсудят в ближайшие дни и недели, он будет представлен публике", — заявил вице-премьер.

По его словам за последние 3 года произошли "большие изменения" в объяснении обстоятельств катастрофы.

"Это изменение является результатом не только трагического контекста, с которым мы сталкиваемся сегодня. Потому что этот контекст война в Украине, там неслыханные преступления, есть подтверждение — не в первый раз, а в первый раз так близко, так прямо — что россия не изменилась, что посткоммунизм — потому что есть посткоммунизм в россии — так же преступен, как и коммунизм", — добавил он.

Качиньский призывал всю свободную Европу максимально мобилизоваться в защиту Украины

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к годовщине Смоленской трагедии.

"Сегодня чтим память жертв авиакатастрофы под Смоленском, которая 12 лет назад унесла жизни президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими с украинцами в противодействии агрессии рф", — написал в Twitter глава государства.

Катастрофа Ту-154 в Смоленске — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 10 апреля 2010 года. При крушении самолета погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа; в их числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они летели в россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства.

Изучением смоленской катастрофы в Польше занималась Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий во главе с тогдашним главой МВД и администрации Ежи Миллером. Ее отчет был опубликован в июле 2011 года. Ни одной конкретной причины, ни имен виновных не называлось.

25 апреля 2018 года новая польская правительственная подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы опубликовала технический отчёт повторного расследования причин катастрофы, в котором причиной падения самолёта был назван взрыв в его крыле до падения на землю. Однако по словам МИД россии и президента россии владимира путина, повторное расследование преследует исключительно политические цели.

Следует отметить, что с начала следствия по делу причин смоленской катастрофы, россия оказывает всяческие препятствия в работе польских правоохранительных органов. Польша через Совет Европы добивалась возвращения обломков самолета Ту-154М.