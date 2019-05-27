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Катастрофа Ту-154М под Смоленском: в РФ прибыли прокуроры из Польши

Катастрофа Ту-154М под Смоленском: в РФ прибыли прокуроры из Польши
13:06 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

В Смоленск прибыли польские эксперты и прокуроры для нового осмотра обломков самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в 2010 году.

В российский город Смоленск прибыла делегация из польских прокуроров и экспертов для того, чтобы провести осмотр обломков самолета Ту-154М, который потерпел крушение 10 апреля 2010 года.

Запланировано, что представители польских правоохранительных органов займутся новым осмотром обломков президентского самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек.

Отмечается, что осмотр обломков Ту-154М будет проходить под наблюдением российских сотрудников. В последствии, результаты исследования и возможные образцы, взятые при осмотре, привезут в Москву и там подробно опишут. После этого, российская сторона передаст пакет документов и образцов в польскую прокуратуру.

Следует отметить, что с начала следствия по делу причин смоленской катастрофы, Россия оказывает всяческие препятствия в работе польских правоохранительных органов. До этого времени, Россия так и не вернула  в Польшу обломки от самолета и черные ящики. Следственный комитет России также отказал в проведении нового допроса авиадиспетчеров с аэродрома в Смоленске, хотя польская прокуратура выдвинула им обвинение умышленного причинения катастрофы в воздушном движении.

Польша через СЕ будет добиваться от РФ возвращения обломков Ту-154М

Ранее сообщалось, что эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory (FEL) выявили у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила. Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

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Смоленск, Смоленская катастрофа, Осмотр, Обломки, Польская делегация, Катастрофа Ту-154М под Смоленском.
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