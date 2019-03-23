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Польша через СЕ будет добиваться от РФ возвращения обломков Ту-154М

Польша через СЕ будет добиваться от РФ возвращения обломков Ту-154М
17:22 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Новости мира: В Польше на фоне неопределенности РФ в Совете Европы намерены добиваться возвращения обломков президентского Ту-154М.

Польша рассчитывает на выполнение резолюции Совета Европы относительно трагедии самолета Ту-154М.

С такими словами выступил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, передает корреспондент.

По словам Чапутовича, Польша рассчитывает на имплементацию решения ПАСЕ относительно катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в свою очередь также ожидает принятия решения в деле катастрофы Ту-154М под Смоленском.

"Если мы можем приложить руку, чтобы обломки самолета вернулись в Польшу, то мы это сделаем. Это очень важно с чисто человеческих соображений", - подчеркнул Ягланд.

Чапутович во время пресс-конференции отметил необходимость уважать ценности ЕС и выразил обеспокоенность позицией России в организации.

Глава МИД Польши рассчитывает на конструктивное решение на форумах Совета Европы, которое не позволит населению России остаться без доступа в ЕСПЧ и системы прав человека СЕ.

Генсек Совета Европы согласился со своим польским коллегой, заявив, что выход РФ из Совета Европы вызвал бы «потрясение» во всей Европе.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

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ПАСЕ, Польша, Совет Европы, МИД Польши, Смоленск, Ту-154М, Яцек Чапутович.
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