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Сирени щогодини, обстріли та пожежі: на Дніпропетровщині рекордно "гаряче"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Окупанти посилюють свій тиск на регіон за допомогою ракетних атак Новина оновлена 10 квітня 2022, 09:34
Окупанти посилюють свій тиск на регіон за допомогою ракетних атак

Посеред ночі жителі обласного центру бачили заграву від пожежі

На ранок 46-го дня війни в Україні на Дніпропетровщині було встановлено відразу кілька сумних рекордів. Минула доба 9 квітня була "найбагатшою" на сигнали тривог, а також кількість "прильотів" у різних районах області.

Подробиці повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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За словами чиновника, від ракетного обстрілу, здійсненого по регіону, постраждали одразу троє населених пунктів. Найбільш "весело" було мешканцям безпосередньо Дніпра, які були змушені щонайменше сім разів поспіль прокидатися вночі від виття сирен, а також кількох вибухів.

За підсумками атаки рашистів, в обласному центрі було знищено об’єкт інфраструктури. Одна людина була поранена, проте обійшлося без летальних випадків. Заграва від пожежі виднілася на півнеба, люди чітко чули запах гару в різних районах міста. Співробітникам ДСНС довелося гасити загоряння протягом кількох годин.

Також ракета потрапила в один із промислових об’єктів у Павлоградському районі. Жертв немає, але приміщення постраждало і від снаряда, і від пожежі.

Ще один удар припав на фермерське господарство у Дніпровському районі. Про постраждалих не повідомляється.

Фото або відео з місця НП відсутні, адже влада суворо контролює поширення подібної інформації, щоб диверсанти не змогли зливати інформацію ворогові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на південних рубежах України, де частина Херсонщини знаходиться в окупації, а Миколаївська та Одеська області регулярно обстрілюються з моря.

Також ми публікували докладні свіжі карти боїв на російсько-українському фронті минулої доби.

Теги:
#Україна #Росія #Дніпро #Війна #Дніпропетровська область #Ракета #Обстріли
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