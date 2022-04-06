Украину обвинили в обстреле Курской области

Глава области сообщил, что оборонные ведомства работают в усиленном режиме, чтобы иметь возможность противостоять любой угрозе

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "группа украинских боевиков" якобы открыла огонь из минометов по пограничному переходу Курской области.

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Об этом он сообщил в среду, 6 апреля, добавив, что снаряды будто бі не достигли территории россии, ведь все огневые точки были нейтрализованы ответным ударом.

По словам чиновника, обстрел произошел вчера в Суджанском районе.

"Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без событий", — сказал Старовойт.

Кроме того, он призвал жителей сохранять спокойствие и добавил, что пограничное управление Курской области и министерство обороны российской федерации работают в усиленном режиме, и готовы в любой момент противостоять угрозе.

Заявление российского чиновника

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне губернатор Курской области Старовойт предложил добавлять в систему отопления краску или сероводород, чтобы жители не сливали горячую воду из батарей для личных нужд в обход счетчиков.