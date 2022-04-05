Укр

"И эти люди пришли "спасать" Украину": история с вонючей водой для россиян насмешила сеть

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Чудо-способы экономии в российских городах Новость обновлена 05 апреля 2022, 15:32
Чудо-способы экономии в российских городах

россияне пытаются сэкономить на чем только могут

Жители российских городов могут прекратить производить незаконные врезки и мыться горячей водой в обход счетчиков, если добавить в систему отопления краску или сероводород. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По словам чиновника, жители населенных пунктов области, пытаясь сэкономить, идут на противозаконные уловки: сливают воду из батарей отопления и используют ее для принятия душа, приготовления пищи, а также мытья посуды.

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Чиновник уверяет, что такие действия россиян очень сильно бьют по бюджету и расшатывают местную экономику.

"У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя как варвары. Надо принимать какие-то меры. Воду с краской… Хотя люди и с краской принимают ванны. Может, с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую… А потом эти же люди жалуются. Так нельзя. Мы вместе должны наладить жизнь в регионе", — заявил чиновник.

Курский губернатор предложил добавлять в систему отопления сероводород

Сложившаяся в российском городе ситуация насмешила пользователей соцсети, которые саркастически отмечают, что кроме сероводорода в систему отопления можно добавить цианид или хотя бы обычные чернила.

Есть и такие, кто отмечает, что "это полный зви**ец", ведь именно эти люди пришли "спасать" украинцев.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кадыров в очередной раз насмешил сеть, обнародовав видео "эпического боя с жалюзями".

Теги:
#Курск #Отопление #Сероводород #Росія
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