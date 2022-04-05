"І ці люди прийшли "рятувати" Україну: історія зі смердючою водою для росіян насмішила мережу

росіяни намагаються зекономити на чому тільки можуть

Жителі російських міст можуть припинити робити незаконні врізки і митися гарячою водою в обхід лічильників, якщо додати до системи опалення фарбу або сірководень. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт. За словами чиновника, жителі населених пунктів області, намагаючись зекономити, йдуть на протизаконні хитрощі: зливають воду з батарей опалення та використовують її для прийняття душу, приготування їжі, а також миття посуду.

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Чиновник запевняє, що такі дії росіян дуже сильно б`ють по бюджету і розхитують місцеву економіку.

"У нас купа скарг на теплоенергетиків, але й мешканці поводяться як варвари. Треба вживати якихось заходів. Воду з фарбою… Хоча люди і з фарбою приймають ванни. Може, із запахом сірководню, щоб смерділо на всю Іванівську… А потім ці ж люди скаржаться. Так не можна. Ми разом маємо налагодити життя у регіоні", — заявив чиновник.

Курський губернатор запропонував додавати до системи опалення сірководень

Ситуація, яка склалася в російському місті, насмішила користувачів соцмережі, які саркастично відзначають, що окрім сірководню до системи опалення можна додати ціанід або хоча б звичайні чорнила.

Є й такі, хто відзначає, що "це повний зви**ець", адже саме ці люди прийшли "рятувати" українців.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кадиров вчергове насмішив мережу, оприлюднивши відео "епічного бою із жалюзями".