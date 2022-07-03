Украинская армия отошла из Лисичанска - официально

Защитники Луганщины и других регионов Украины героически выполняют свои гражданские и военные обязанности

В воскресенье, 3 июля, на 130-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что ВСУ покинули Лисичанск (Луганская область).

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что несмотря на стальную волю и патриотизм украинских защитников, в условиях кратного превосходства оккупантов в артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасах и личном составе, было принято решение об отходе войск. В Генштабе добавили, что дальнейшая оборона города могла привести к роковым последствиям.

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Мы вернемся и обязательно победим!" — гласит сообщение от пресс-службы Генштаба.

Напомним, во время брифинга в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Луганской области. Глава государства допустил, что оккупанты могут захватить всю область, а ситуация на фронте может меняться довольно часто.

Ранее сообщалось, что министр обороны россии сергей шойгу официально доложил кровавому диктатору владимиру путину о захвате всей территории Луганской области Украины.