Война — день 130: ожесточенные бои за Лисичанск, угрозы лукашенко

Оперативно о главном 3 июля

ВСУ на протяжении 130 дней ведут боевые действия и сдерживают наступление оккупантов на всей линии фронта. Самым сложным участком на передовой является Луганская область, где россияне продолжают штурм Лисичанска. Сообщается, что за город ведутся ожесточенные бои, а оккупантам накануне удалось переправиться через Северский Донец на северных окраинах города. На Южнобужском направлении украинские силы обороны сумели выбить захватчиков с еще одного населенного пункта. На политическом фронте непризнанный диктатор Беларуси александр лукашенко отметился странными заявлениями насчет войны, Украины и Европы.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 3 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Минувшим вечером российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч" Краматорск Донецкой области, предварительно жертв нет, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Сводка новостей за 30 июня доступна в материале: "Война — день 127: остров Змеиный отбит, но россияне продолжают давить на Донбассе".

Всю важную информацию про ситуацию на фронте за 1 июля можно прочитать в статье: "Война — день 128: ВСУ наступают на юге, россияне мстят за Змеиный ракетами".

С новостями за прошедшие сутки, 2 июля, можно ознакомиться в нашем материале за субботу: "Война — день 129: западное оружие кошмарит оккупантов, угроза Краматорску".