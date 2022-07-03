"Преимущества у нас нет": Зеленский объяснил ситуацию на Луганщине

Президент допустил вероятность того, что вся Луганская область будет оккупирована

Несмотря на то, что ВСУ делают все возможное, чтобы остановить россиян в Луганской области, у украинских защитников там нет преимущества, а потому вся область может быть оккупирована

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед представителями СМИ после встречи с премьером Австралии Энтони Албенизи.

По его словам украинской армии необходимо получить огневое преимущество, чтобы иметь возможность давить на россиян в Луганской области, однако сейчас такового нет.

"Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет", — сказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что с начала вторжения ситуация на поле боя неоднократно резко менялась, а потому он не стал давать конкретного ответа на вопрос о том, смогут ли россияне полностью оккупировать Луганскую область. По словам главы государства, все будет зависеть от темпов поставки вооружения Украине.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что украинская армия была вынуждена оставить позиции в Лисичанске (Луганская область). По словам военных, продолжение обороны города в условии тотального превосходства россиян в авиации, артиллерии и РСЗО привело бы к фатальным последствиям.