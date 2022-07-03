"Россиянам приятно": исследователь рассказал, что может стоять за психическими болезнями путина

Россиянам приятно видеть, как их диктатор унижает других, поскольку их самих унижали всю жизнь

Психические болезни российского диктатора владимира путина, о которых все чаще упоминают в СМИ, могут на самом деле быть тонкой психологической игрой, направленной на россиян и некоторые категории жителей стран Запада.

Как объяснил британский исследователь российской пропаганды и журналист Питер Померанцев в комментарии "24 каналу", путин пытается выглядеть одновременно униженным и унижающим других людей.

По его словам, это связано с тем, что россиян самих всю жизнь унижали. Поэтому их диктатор пытается показать, что он точно такой же, а вместе с тем демонстрирует то, как он может унижать других.

"Россиянам это очень приятно психологически", — говорит Померанцев.

При этом эксперт отметил, что на Западе тоже есть определенный процент людей, которые ощущают себя униженными и из-за этого хотят оскорблять окружающих. Поэтому их тянет к путину и им приятно слышать его слова.

"Его эстетика для них положительна", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, психотерапевт Оксана Шершнева ранее рассказывала, что путина часто били в детстве, а также что он часто терпел издевательства со стороны окружающих. Это и привело к тому, что его гипернеуверенность вылилась в нарциссизм, а затем и в манию величия.