"Посылают сигнал": политолог рассказал, кто распространяет информацию о болезнях путина

Российский политолог говорит, что у российского диктатора рак и Паркинсон

Разведки стран Запада намеренно сливают информацию о том, что российский диктатор владимир путин неизлечимо болен, чтобы повлиять на чиновников среднего звена.

Такое мнение высказал российский историк и политолог Валерий Соловей в интервью журналистке Юлии Латыниной и подтвердил, что у путина рак, а также ряд других заболеваний.

"Раком он болеет не первый раз. Но та разновидность, которая была у него диагностирована в конце 2019 года, наиболее тяжелая. Ремиссия невозможна", — сказал Соловей.

Кроме того, он добавил, что российский диктатор также имеет болезнь Паркинсона, а ее симптомы проявлялись еще в 2015-2016 годах.

Политолог отметил, что из-за приема сильнодействующих препаратов у путина в добавку развились психические болезни.

То, что об этом активно начали говорить в последнее время, Соловей связывает с деятельностью западных спецслужб, которые начали сливать эту информацию, чтобы "послать сигнал" среднему эшелону российской элиты.

По его мнению, Запад намекает им, что все их заслуги в рамках путинской системы вскоре будут "обнулены". А потому им предлагают задуматься о том, надо ли связывать с ней свою жизнь.

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Как сообщалось ранее, в СМИ давно ходят слухи о том, что путин тяжело болен. Вместе с тем президент Украины в комментарии западным СМИ отметил, что проблемы российского диктатора связаны не только с состоянием его здоровья.