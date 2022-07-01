"Посилають сигнал": політолог розповів, хто поширює інформацію про хвороби путіна

Російський політолог каже, що у російського диктатора рак та Паркінсон

Розвідки країн Заходу навмисно зливають інформацію про те, що російський диктатор володимир путін невиліковно хворий, щоб вплинути на чиновників середньої ланки.

Таку думку висловив російський історик і політолог Валерій Соловей в інтерв’ю журналістці Юлії Латиніної та підтвердив, що у путіна рак, а також низка інших захворювань.

"Раком він хворіє не вперше. Але той різновид, який був у нього діагностований наприкінці 2019 року, найважчий. Ремісія неможлива", — сказав Соловей.

Крім того, він додав, що російський диктатор також має хворобу Паркінсона, а її симптоми виявлялися ще у 2015-2016 роках.

Політолог зазначив, що через приймання сильнодійних препаратів у путіна в добавку розвинулися психічні хвороби.

Те, що про це активно почали говорити останнім часом, Соловей пов’язує з діяльністю західних спецслужб, які почали зливати цю інформацію, щоб "надіслати сигнал" середньому ешелону російської еліти.

На його думку, Захід натякає їм, що всі їхні заслуги в рамках путінської системи незабаром будуть "обнулені". А тому їм пропонують замислитися над тим, чи треба пов’язувати з нею своє життя.

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Як повідомлялося раніше, у ЗМІ давно ходять чутки про те, що путін важко хворий. Водночас президент України у коментарі західним ЗМІ зазначив, що проблеми російського диктатора пов’язані не лише зі станом його здоров’я.