"Росіянам приємно": дослідник розповів, що може стояти за психічними хворобами путіна

Росіянам приємно бачити, як їхній диктатор принижує інших, оскільки їх самих принижували все життя

Психічні хвороби російського диктатора володимира путіна, про які дедалі частіше згадують у ЗМІ, можуть насправді бути тонкою психологічною грою, спрямованою на росіян та деякі категорії мешканців країн Заходу.

Як пояснив британський дослідник російської пропаганди та журналіст Пітер Померанцев у коментарі "24 каналу", путін намагається виглядати одночасно приниженим і таким, що принижує інших людей.

За його словами, це пов’язано з тим, що самих росіян все життя принижували. Тому їх диктатор намагається показати, що він такий самий, а водночас демонструє те, як він може принижувати інших.

"Росіянам це дуже приємно психологічно", — каже Померанцев.

При цьому експерт зазначив, що на Заході теж є певний відсоток людей, які відчувають себе приниженими й тому хочуть ображати оточуючих. Тому їх тягне до путіна і їм приємно чути його слова.

"Його естетика для них позитивна", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, психотерапевт Оксана Шершньова раніше розповідала, що путіна часто били в дитинстві, а також що він часто терпів знущання з боку оточуючих. Це і призвело до того, що його гіперневпевненість вилилася в нарцисизм, а потім і в манію величі.