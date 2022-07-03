"Душу дьяволу продали": в россии после поляков накинулись на американцев

Россиянке не понравилось решение американского спортсмена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая накануне оскорбила поляков, оценила поступок американского пловца Райана Лохте, решившего продать свои олимпийские награды.

Соответствующий комментарий Тарасовой доступен на sportrbc.ru.

Тарасова раскритиковала поступок пловца, отметив, что американцы "продали дьяволу душу".

"Пускай все продают, они уже душу дьяволу продали. Недостойный поступок. Наши медали никто и никогда не продаст, а на американцев и смотреть не стоит, чем они сейчас занимаются", – сказала Тарасова.

Добавим, что Лохте – шестикратный олимпийский чемпион. Ранее он выставил на аукцион свои серебряные и бронзовых награды. Спортсмен рассчитывает выручить за медали 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля.

Напомним, польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук недавно заявил, что министры спорта 33 стран мира подписали документ с инициативой о новых санкциях в отношении россии и Беларуси. После этого Тарасова назвала поляков фашистами.

Ранее российский бегун обвинил американцев в "подкручивании секундомера" во время соревнований в Нью-Йорке.

Напомним, российскому хоккеисту грозит 2 года тюрьмы за уклонение от армии.