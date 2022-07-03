россия заявляет о захвате всей Луганской области: шойгу доложил путину

Украина долгие недели боролась за последние подконтрольные населенные пункты в области

В воскресенье, 3 июля, российские оккупанты заявили о захвате всей территории Луганской области Украины.

Об этом министр обороны россии сергей шойгу официально доложил кровавому диктатору владимиру путину, информирует оборонное ведомство страны-агрессора.

По словам шойгу, боевики группировки "ЛНР" вместе с российскими военными якобы уже взяли под Контроль Лисичанск, а вместе с ним и населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Всего за сутки они захватили якобы 182 квадратных километра украинской территории и якобы установили полный контроль над Луганской областью, что в стране-агрессоре подается как "освобождение" территории "ЛНР".

Вот где находятся названные населенные пункты на карте боевых действий. Так, по словам россиян, им якобы удалось сомкнуть кольцо вокруг Лисичанска.

Лисичанск, Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора на карте боевых действий

Стоит заметить, что еще до полномасштабного вторжения россии в Украину под контролем пророссийских боевиков была значительная часть Луганской области, — к середине марта они контролировали 70% области, а к концу весны уже 95%.

После провала с захватом Славянска и Краматорска оккупанты сосредоточились на Северодонецке и Лисичанске, однако украинские защитники долгие недели героически давали им отпор.

Как сообщал "Телеграф", утром 3 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что идут бои в Лисичанске, город горит и ситуация там очень тяжелая.